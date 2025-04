Lutto nel mondo del calcio, addio per sempre al grande campione dell’Inter

Il mondo del calcio rende omaggio all’indimenticabile ala destra della gloriosa Inter degli anni ’60 e campione mondiale con il Brasile nel 1962. Scomparso all’età di 84 anni, la sua assenza lascia un vuoto incolmabile tra i tifosi che hanno vissuto i suoi trionfi. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla Portuguesa, la squadra dove iniziò il suo straordinario percorso sportivo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Mondo del calcio in lutto, addio alla leggenda della Grande Inter

«La Portuguesa SAF lamenta profondamente il decesso dell’ex attaccante Jair da Costa, una delle leggende del nostro club. Rivelato nella Lusa, difese la maglia rossoverde tra il 1960 e il 1962, anno in cui fu campione del mondo con la Nazionale brasiliana», si legge nel comunicato ufficiale, che ha voluto sottolineare l’orgoglio per aver visto nascere e crescere un talento destinato a brillare sui palcoscenici più importanti del mondo. (Continua a leggere dopo la foto…)

Jair da Costa, una carriera brillante

Il suo trasferimento in Italia rappresentò un momento di svolta per il calcio europeo, allora poco abituato ai talenti sudamericani. Con la sua velocità e abilità tecnica, Jair conquistò rapidamente i cuori dei tifosi dell’Inter, diventando un elemento fondamentale della Grande Inter guidata da Helenio Herrera. Con la squadra nerazzurra, trionfò in quattro Scudetti, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

La leggenda di Jair da Costa non si ferma ai titoli vinti. Il suo impatto sul campo era tangibile, soprattutto nelle partite contro la Juventus, dove le sue giocate erano capaci di spezzare l’equilibrio e accendere la rivalità storica tra le due squadre. Dopo l’intensa esperienza con l’Inter, Jair giocò per la Roma nella stagione 1967-68, lasciando un ricordo positivo anche nella capitale italiana. Successivamente, fece ritorno a Milano per concludere la sua carriera nella penisola.

