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“Guardate, da brividi…”. Morti alle Maldive, cosa è successo al funerale di Muriel Oddenino: tutti senza parole

La tragedia avvenuta alle Maldive il 14 maggio ha avuto un forte impatto in Italia: un’escursione subacquea si è conclusa con la morte di cinque subacquei italiani, rimasti coinvolti in un incidente all’interno di una grotta sommersa. Le circostanze dell’accaduto sono tuttora oggetto di verifiche e accertamenti, mentre nelle comunità di origine delle vittime si susseguono momenti di cordoglio e iniziative di vicinanza alle famiglie.

Tra le persone decedute c’era Muriel Oddenino, 31 anni, biologa e assegnista di ricerca al Dipartimento di Scienza della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova. La notizia della sua scomparsa ha colpito in modo particolare il mondo accademico e chi la conosceva, in Italia e nella realtà in cui viveva e lavorava.

Muriel Oddenino, ricercatrice e biologa, in una foto diffusa dopo la tragedia alle Maldive

La chiesa di Poirino durante il funerale di Muriel Oddenino

Funerale di Muriel Oddenino a Poirino: la cerimonia nella parrocchia di Santa Maria Maggiore

Nella giornata di oggi, numerose persone si sono riunite davanti alla parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino, in provincia di Torino, per l’ultimo saluto alla giovane ricercatrice. La cerimonia funebre si è svolta in un clima di raccoglimento, con la partecipazione di cittadini, conoscenti e rappresentanti istituzionali.

In chiesa, accanto alla bara bianca, era stato collocato un cuscino di fiori bianchi composto da rose, ranuncoli e tulipani. Alla funzione hanno preso parte familiari, amici e colleghi, insieme a molte persone arrivate per testimoniare vicinanza alla famiglia.

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