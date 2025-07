Guasto al motore in volo, atterraggio d’emergenza in Italia: passeggeri sconvolti

La mattina di sabato è stata teatro di un evento critico per i passeggeri di un volo europeo che ha subito un imprevisto di grave entità. Un problema tecnico verificatosi in quota ha costretto l’equipaggio a modificare la rotta pianificata, attivando immediatamente le procedure di emergenza previste dai protocolli internazionali. La prontezza e la professionalità dell’equipaggio hanno permesso di gestire una situazione ad alto rischio, rassicurando al contempo i passeggeri e mantenendo l’ordine a bordo durante le fasi più delicate.

L’incidente ha avuto conseguenze anche sul normale svolgimento delle attività aeroportuali, generando una serie di ritardi e la necessità di modificare temporaneamente i piani di decollo e atterraggio degli altri voli. Le autorità aeroportuali hanno prontamente adottato tutte le misure di sicurezza necessarie, isolando l’area interessata e verificando lo stato dell’aeromobile coinvolto nell’emergenza.

Leggi anche: Aereo precipitato, non è stato un guasto tecnico: cosa è emerso dalla scatola nera

Leggi anche: Tornava dalla festa di compleanno, Alessandro muore così: una fine terribile

Il volo Volotea e il principio di incendio

Il volo, operato da un Airbus 320 della compagnia Volotea, era decollato da Dubrovnik, in Croazia, con destinazione finale a Lione, in Francia. Durante la traversata, i piloti hanno riscontrato un principio di incendio a uno dei motori, situazione che ha richiesto una rapida valutazione e la decisione di effettuare un atterraggio d’emergenza presso l’aeroporto di Torino Caselle. La comunicazione con la torre di controllo è stata costante, permettendo di coordinare tutte le operazioni di sicurezza necessarie all’arrivo dell’aeromobile.

Durante la fase di emergenza, i passeggeri hanno vissuto momenti di forte apprensione. L’equipaggio ha informato i presenti della situazione in corso, invitando alla calma e fornendo istruzioni dettagliate sulle procedure da seguire. L’aereo è atterrato senza danni per le persone a bordo, mentre i vigili del fuoco e il personale di terra erano già schierati sulla pista pronti a intervenire. L’aeroporto piemontese ha sospeso il traffico per circa 50 minuti, garantendo la sicurezza di tutte le operazioni di soccorso e di verifica dell’aeromobile.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva