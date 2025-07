Tornava dalla festa di compleanno, Alessandro muore così: una fine terribile

Un momento di gioia e spensieratezza si è tragicamente trasformato in una notte di lutto. Un giovane, appena 24enne, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle primissime ore di oggi, sabato 12 luglio. La festa di compleanno che avrebbe dovuto segnare un ricordo felice si è invece conclusa in modo drammatico, lasciando una comunità intera sconvolta e senza parole.

Corsico, tragico incidente stradale: auto finisce nel Naviglio

L’episodio si è verificato lungo via Alzaia Trieste, in prossimità del Ponte della Musica, dove la strada costeggia il Naviglio. In un attimo, la routine di una tranquilla serata estiva è stata spezzata da un evento irreparabile che ha coinvolto Alessandro N., giovane residente del posto, che rientrava a casa dopo aver festeggiato insieme agli amici.

Secondo le prime informazioni raccolte, il ragazzo avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo per rompere un parapetto e precipitare nelle acque del canale. L’autovettura si è capovolta, terminando la corsa a testa in giù, intrappolando il conducente all’interno dell’abitacolo. I residenti della zona hanno dichiarato di aver sentito un forte boato e di aver immediatamente chiamato i soccorsi, consapevoli della gravità della situazione.

La notizia si è rapidamente diffusa in città, generando un profondo senso di sgomento soprattutto tra i coetanei del ragazzo. La famiglia e gli amici più stretti sono stati raggiunti da una notizia tanto inaspettata quanto dolorosa, mentre l’intera comunità si è stretta attorno ai parenti per fornire sostegno in un momento di grande difficoltà. Il clima di festa si è così improvvisamente trasformato in silenzio e incredulità, lasciando spazio solo al dolore e alla riflessione su una tragedia che ha colpito nel cuore della quotidianità. Come ha fatto l’auto di Alessandro a precipitare nel fiume?

