Harry e Meghan con i figli a Disneyland ma finisce male: pioggia di polemiche – Un compleanno da sogno quello della piccola principessa Lilibet, che ha appena compiuto quattro anni. I duchi del Sussex, Harry e Meghan, hanno scelto un luogo simbolo dell’infanzia e della magia per festeggiare: Disneyland. Insieme alla figlia e al fratellino Archie, la coppia è stata avvistata tra giostre, parate e principesse animate.

Harry e Meghan con i figli a Disneyland ma finisce male: pioggia di polemiche

Sui social sono apparsi diversi contenuti: un video in cui Lilibet corre spensierata accanto ai genitori, tiene per mano Meghan, sorride e gioca; poi immagini della famiglia su alcune attrazioni del parco, e ancora la torta di compleanno — ovviamente a tema La Sirenetta — e un emozionante incontro con Elsa di Frozen, uno dei momenti clou della giornata. Come sempre, i volti dei bambini sono stati oscurati, nel tentativo di proteggere la loro privacy. Ma nonostante questa cautela, la decisione di condividere pubblicamente il viaggio ha sollevato polemiche e scatenato nuove accuse nei confronti della duchessa di Sussex.

La strategia social di Meghan: semplice condivisione o calcolo?

L’opinione pubblica e la stampa britannica non hanno perso l’occasione per interrogarsi sul vero significato di queste pubblicazioni. Tra i commenti più critici, spicca quello di Celia Walden, editorialista del Telegraph, che ha firmato un pezzo tagliente intorno alla scelta dei Sussex di rendere pubblico questo momento familiare. “Capitalizzare sui propri figli è un terreno scivoloso per i personaggi pubblici, e Meghan ci sta precipitando”, scrive senza mezzi termini Walden, aggiungendo: “Una mia amica mi ha scritto a marzo: Non passerà un anno prima di vederli in una campagna pubblicitaria Burberry Kids. All’epoca Meghan era già stata accusata di aver usato Archie e Lilibet come ‘esca per click’, un gesto di disperazione per promuovere il suo nuovo negozio online, Meghan’s Mall”.

