Il famoso youtuber finisce in ospedale: intervento più difficile del previsto

Un noto volto del web e della televisione ha fatto preoccupare i suoi fan nelle ultime ore. Dopo giorni di silenzio, ha condiviso uno scatto direttamente dal letto d’ospedale, rivelando di aver affrontato un’operazione chirurgica alle corde vocali. Un intervento che, a detta sua, si è rivelato più complicato del previsto e che lo costringerà a un periodo di completo riposo. Nessuno si aspettava di vederlo così.

Leggi anche: Il cantante italiano diventa papà per la prima volta, ma non commenta la notizia

Leggi anche: Proposta di matrimonio a sorpresa per la cantante italiana: il dolce gesto nel giorno del compleanno

L’annuncio social con le prime immagini dall’ospedale

A rompere il silenzio è stato proprio lui, Guglielmo Scilla, meglio conosciuto su YouTube come Willwoosh. In un post apparso sul suo profilo Instagram, l’attore ha condiviso due foto che lo ritraggono sul lettino ospedaliero, visibilmente stanco ma sereno, con ancora gli accessi venosi al braccio. A corredo delle immagini, un messaggio chiaro: “Speravo fosse una cosa più semplice, ma alla fine l’intervento si è rivelato più tosto del previsto. Questo vuol dire che, per la gioia di molti, per un po’ dovrò stare zitto. Poi si capirà che ne sarà di me”.

Il tono, ironico come da sua abitudine, non riesce comunque a mascherare del tutto la preoccupazione per l’accaduto. Non si tratta di una semplice influenza: le corde vocali sono uno strumento fondamentale per chi, come lui, vive di voce e comunicazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva