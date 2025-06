Il ponte crolla e un camion resta sospeso nel vuoto – Le infrastrutture sono spesso messe a dura prova da eventi naturali estremi. Condizioni meteorologiche avverse, come le piogge torrenziali, possono causare gravi danni strutturali in aree geologicamente fragili. In queste situazioni, la rapidità e l’efficacia dei soccorritori diventano fondamentali per evitare tragedie.

Quando il tempo è avverso, ogni secondo conta. Le squadre di soccorso devono agire con precisione ed efficienza, spesso riuscendo a compiere interventi miracolosi anche in condizioni estremamente difficili. Un esempio di tali sfide è stato vissuto recentemente in Cina, nella provincia sud-occidentale di Guizhou. Qui, intense precipitazioni hanno provocato una serie di frane che hanno paralizzato varie zone, mettendo a rischio la sicurezza delle infrastrutture stradali. Tra i vari episodi, uno dei più drammatici ha visto il crollo di un ponte, probabilmente indebolito dalle condizioni del terreno. Un camion in transito è rimasto sospeso nel vuoto, con il suo autista intrappolato all’interno.

A viaduct on the #Xiamen–#Chengdu Expressway between Sandu County and Rongjiang County in #Guizhou collapsed today due to continuous rainfall. Videos shared by netizens show a red truck with its cab hanging in mid-air and the driver trapped inside. Witnesses confirm that the… pic.twitter.com/uGeKhayQFb — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 24, 2025

Intervento tempestivo e salvataggio

La situazione è diventata critica quando il veicolo è rimasto in bilico, rendendo necessario un intervento immediato per evitare il peggio. I vigili del fuoco locali, insieme a squadre di emergenza specializzate, hanno immediatamente avviato un’operazione complessa per raggiungere il conducente in difficoltà. Ancorando il camion per prevenire ulteriori movimenti, i soccorritori hanno potuto accedere alla cabina del mezzo. Il Dipartimento dei Trasporti della Provincia di Guizhou ha dichiarato in un comunicato su WeChat che “il ponte sul fiume Houzi è crollato a causa di una frana provocata da forti piogge intorno alle 7.40 del mattino”.

