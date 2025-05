Incendio in un appartamento, i vigili del fuoco spengono le fiamme e fanno l’agghiacciante scoperta

Erano da poco passate le 3 del mattino quando i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato all’interno di un appartamento. Le fiamme si erano rapidamente propagate, destando l’allarme tra i residenti della zona. Ma ciò che doveva essere una normale operazione antincendio si è trasformato in qualcosa di molto più complesso.

Incendio diventa un giallo: cosa hanno trovato i vigili del fuoco

Un intervento per un incendio in piena notte si è trasformato in una scena da giallo per i vigili del fuoco di Novara. Durante le operazioni di spegnimento in un appartamento situato nel quartiere Porta Mortara, nella zona est di Novara è stato trovato un giovane ferito da arma da taglio. Ora le forze dell’ordine cercano di capire cosa si nasconde dietro questo misterioso intreccio di fiamme e sangue. Ecco cosa è emerso finora.

Incendio a Novara, 23enne accoltellato trovato nell’appartamento in fiamme

All’interno dell’abitazione, i pompieri hanno rinvenuto un ragazzo di 23 anni, ferito e visibilmente in stato di shock. Sul suo corpo, chiari segni di aggressione da arma da taglio. La scena ha immediatamente cambiato tono: da semplice emergenza domestica a possibile reato. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno trasportato il giovane in codice giallo all’Ospedale Maggiore. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi, ma restano sotto osservazione. Cosa gli è successo?

