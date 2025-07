Incendio al centro commerciale, morti e feriti: come è successo (VIDEO)

Una serata apparentemente tranquilla è stata improvvisamente squarciata dal suono delle sirene e dalle luci blu dei mezzi di soccorso. L’incendio che ha colpito un centro commerciale appena inaugurato, ha trasformato un luogo di aggregazione e speranza in un teatro di devastazione. Il fuoco si è propagato con una rapidità impressionante, avvolgendo scaffali e corsie, rendendo impossibile la fuga a molte persone presenti all’interno della struttura.

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.3, scatta l’evacuazione: è allerta tsunami

Leggi anche: Notte di paura in Italia: ambulanze, polizia, le urla e la tragedia. Cos’è successo

Incendio devastante al centro commerciale

I primi testimoni raccontano scene di caos e panico: urla disperate, bambini in lacrime, persone che tentano di sfuggire alle fiamme tra la densa coltre di fumo. In pochi minuti, quello che era appena diventato un punto di riferimento per la comunità locale si è tramutato in una trappola mortale. L’aria era irrespirabile e le vie di uscita sono state rapidamente bloccate dal calore e dai fumi tossici.

Ogni evento di questo genere lascia dietro di sé non solo distruzione, ma anche interrogativi profondi. Molti dei presenti hanno riferito di non aver mai vissuto una situazione simile, segnata da un senso di impotenza e paura. La rapidità di propagazione delle fiamme e il panico generale hanno reso estremamente difficile l’evacuazione della struttura, inaugurata da appena cinque giorni.

Le immagini del disastro

Le immagini diffuse mostrano una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, mentre i soccorritori e i vigili del fuoco tentavano con ogni mezzo di domare il rogo. Il dramma è avvenuto nel nuovo centro commerciale Hyper Mall di Kut, nell’Iraq orientale. La Hyper Mall, situato circa 160 chilometri a sud-est di Baghdad, rappresentava un simbolo di rinascita per la città, ma in poche ore si è consumata una delle più gravi tragedie civili recenti in Iraq.

Il governatore della provincia di Wasit, Mohammed al-Miyahi, ha confermato che almeno cinquanta persone hanno perso la vita, mentre decine di feriti sono stati trasportati negli ospedali locali, alcuni in condizioni critiche.

Le squadre di soccorso sono intervenute immediatamente, lavorando per tutta la notte nella speranza di salvare vite. I video condivisi sui social network mostrano il centro commerciale completamente avvolto dalle fiamme, con cittadini che cercano disperatamente di mettersi in salvo. Il centro era stato inaugurato solo da pochi giorni, un evento molto atteso dalla comunità che ora si ritrova stordita dal dolore e dall’incredulità.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva