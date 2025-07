Terremoto di magnitudo 7.3, scatta l’evacuazione: è allerta tsunami

Un intenso sisma di magnitudo 7.3 ha colpito nella giornata di mercoledì 16 luglio, generando una situazione di emergenza nelle zone costiere più prossime all’epicentro. Le autorità hanno prontamente diffuso una allerta tsunami, invitando la popolazione ad adottare misure di sicurezza e ad abbandonare le aree esposte al rischio. Il movimento tellurico ha suscitato apprensione tra residenti e istituzioni, che si sono immediatamente attivate per gestire l’emergenza e organizzare le prime evacuazioni.

Contesto sismico e precedenti eventi

Prima della scossa principale, era stato registrato un terremoto preliminare di magnitudo 5.4 nella stessa area. Questo episodio, seppur meno intenso, ha anticipato il successivo evento di maggiore portata. Lo stato ha subito attivato lo stato di emergenza. Le autorità hanno sottolineato la necessità per i cittadini di mantenere uno stato di vigilanza e seguire attentamente le indicazioni ufficiali per la sicurezza. Il territorio è noto per la sua attività sismica: qui la placca del Pacifico si immerge sotto la placca nordamericana, fenomeno di subduzione che determina la formazione delle Isole e rende la zona soggetta a frequenti terremoti.

Evacuate le zone a rischio

Il terremoto ha coinvolto anche numerosi servizi di emergenza locali, tra cui le squadre di protezione civile e i centri di coordinamento per la gestione dei disastri. L’evacuazione delle aree a rischio è stata effettuata in modo ordinato grazie alle procedure di allarme tempestive. Le autorità hanno invitato la popolazione a consultare regolarmente i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti, evitando la diffusione di informazioni non verificate. Ma vediamo nel dettaglio i dati del fortissimo sisma, che ha raggiunto una magnitudo di 7.3.

