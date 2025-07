Incendio nella nota località turistica in Italia: panico e persone in fuga – Un incendio di vaste proporzioni sta mettendo in ginocchio l’area boschiva che circonda il villaggio turistico ‘Volvito’, a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono propagate rapidamente nel primo pomeriggio di giovedì 25 luglio, minacciando le strutture ricettive e costringendo all’evacuazione oltre 180 persone tra turisti e personale del resort. Il fumo denso ha avvolto l’intera zona, rendendo l’aria irrespirabile e creando panico tra gli ospiti della struttura, molti dei quali si sono riversati in strada con pochi effetti personali, abbandonando le camere nel giro di pochi minuti.

Per garantire la sicurezza degli ospiti, le autorità locali hanno disposto l’evacuazione immediata del villaggio Volvito. I turisti sono stati trasferiti sul promontorio della Madonna di Mare, un punto rialzato e più distante dall’area interessata dalle fiamme. Qui è stato allestito un campo di emergenza con tende, punti di ristoro e presidi medici mobili. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’evacuazione è avvenuta in modo ordinato ma concitato. Alcuni ospiti hanno raccontato di aver sentito il crepitio delle fiamme avvicinarsi mentre lasciavano la struttura. A sorvegliare e assistere l’operazione sono stati i carabinieri, la polizia locale e volontari della protezione civile.

La macchina dei soccorsi: Vigili del fuoco, elicotteri e canadair in azione

L’intervento dei soccorritori è stato immediato. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono accorse sul posto, supportate da operatori di Calabria Verde, il corpo regionale specializzato nella gestione forestale. A dare manforte anche due elicotteri della Protezione civile e un Canadair decollato da Lamezia Terme. L’obiettivo è contenere il fronte del fuoco e impedire che le fiamme raggiungano le abitazioni e i villaggi turistici vicini. Nonostante la tempestività dell’intervento, il vento caldo e secco complica le operazioni, rendendo difficile il controllo del rogo. Il Comune di Cirò Marina, in sinergia con la Prefettura e la Protezione Civile regionale, ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il coordinamento degli interventi e delle eventuali misure straordinarie. «La priorità è mettere in salvo le persone e proteggere il territorio», ha dichiarato il sindaco.

