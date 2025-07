Incendio spaventoso a pochi metri dall’aeroporto in Italia: cos’è successo – Un incendio di vastissime proporzioni ha costretto centinaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni, generando un caos totale presso l’aeroporto principale della zona. Le fiamme, alimentate da forti venti e temperature elevate, hanno trasformato il paesaggio in un vero inferno, riducendo in cenere foreste, case e veicoli.

Incendio spaventoso a pochi metri dall’aeroporto: cos’è successo

Sui social media sono state diffuse immagini impressionanti che mostrano colonne di fumo che si innalzano per chilometri, abitazioni avvolte dalle fiamme e vigili del fuoco impegnati in una battaglia estenuante per domare il fuoco. L’aeroporto, situato nelle vicinanze, è stato chiuso temporaneamente, con voli dirottati e passeggeri bloccati a terra per ore, affrontando ritardi che hanno superato le 20 ore.

Incendio in Turchia, brucia la provincia di Smirne

L’emergenza si è verificata nella regione di Smirne, in Turchia, colpendo duramente la località balneare di Foça. L’incendio, scoppiato tra sabato e domenica, è stato così intenso da minacciare quartieri residenziali, costringendo all’evacuazione di almeno 550 persone da 175 abitazioni nella zona di Ilıpınar. Il traffico aereo ha subito gravi conseguenze: l’aeroporto Adnan Menderes, che serve la città di Smirne, è stato temporaneamente chiuso, impedendo a jet e aerei commerciali di decollare o atterrare. Alcuni voli sono stati reindirizzati mentre altri, tra cui quello diretto a Londra Stansted, hanno subito ritardi fino a 20 ore.

