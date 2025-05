Una gita trasformata in tragedia ha scosso profondamente una scuola elementare nella provincia di Varese. Quello che doveva essere un momento di svago si è infatti concluso in modo drammatico, con la morte di Domenica Russo, un’insegnante di 43 anni, originaria di Napoli ma residente a Sesto Calende.

Tragico incidente sulla Pedemontana, scontro tra tir e scuolabus: morta la maestra

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 19 maggio, intorno alle 16, quando il pullman su cui viaggiavano gli studenti è andato a schiantarsi contro un tir in autostrada Pedemontana, mentre si trovava in galleria. Le prime indagini suggeriscono che il mezzo non abbia frenato in tempo, colpendo il camion che lo precedeva e coinvolgendo altri quattro veicoli. Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano l’impatto devastante: una nube di polvere, poi il caos.

Chi era la vittima del tragico incidente

Domenica, che era legata da tempo a un compagno e aveva una figlia, svolgeva la sua attività didattica presso le scuole elementari Pascoli di Cazzago Brabbia. Nonostante avesse iniziato a lavorare lì da poco, era già molto apprezzata dai suoi alunni, dai colleghi e dai genitori. Domenica Russo era seduta nelle prime file del pullman, accanto all’autista, secondo le prime ricostruzioni. Una posizione che purtroppo non le ha lasciato possibilità di scampo al momento dello scontro. La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di dolore sui social, con amici e conoscenti che l’hanno ricordata come una persona solare e capace di portare allegria anche nei momenti più difficili. “Ti ho voluto bene più di una sorella”, ha scritto un amico, rievocando i loro momenti insieme e l’affetto che li legava.

