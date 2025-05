Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, dopo 18 anni, torna al centro della cronaca con nuovi sviluppi e un’inchiesta riaperta che coinvolge Andrea Sempio. Ma a scuotere l’opinione pubblica è stata anche l’irruzione mediatica di Fabrizio Corona, che nel suo format “Falsissimo” avanza accuse pesanti e scenari alternativi. Dichiarazioni controverse, audio inediti e ipotesi ardite sollevano nuove domande su una delle vicende giudiziarie più discusse d’Italia. Ecco cosa ha detto l’ex re dei paparazzi.

Leggi anche: Garlasco, cosa ha scoperto la Procura su Sempio: “Era lì quando Chiara è stata uccisa”

Leggi anche: Garlasco, il rapporto tra Andrea Sempio e Marco Poggi e il mistero delle tre telefonate

“A casa Poggi c’erano quattro persone”: l’accusa di Corona

Nel corso di una puntata del suo programma “Falsissimo”, Fabrizio Corona ha sganciato una nuova bomba mediatica sul caso Garlasco, affermando: “A casa di Chiara Poggi, la mattina dell’omicidio, c’erano quattro persone”. Una frase che, se confermata, riscriverebbe completamente la dinamica dell’assassinio avvenuto il 13 agosto 2007. Corona non si limita a una semplice ipotesi: attacca duramente anche la stampa, accusandola di aver alimentato il sensazionalismo. “Tutto quello che avete sentito è un’operazione di comunicazione costruita ad arte”, ha dichiarato, citando in particolare il settimanale Giallo, reo – a suo dire – di aver pubblicato estratti decontestualizzati di presunti sms scambiati tra una delle gemelle Cappa e un amico, tra cui la frase incriminata: “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”.

Leggi anche: Garlasco, Sempio e Stasi faccia a faccia: il motivo

Leggi anche: Chiara Poggi, due versioni differenti dalle Gemelle Cappa: chi era per loro

Le gemelle Cappa e gli audio inediti

Uno degli aspetti più delicati affrontati da Corona riguarda Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, mai indagate ma tornate al centro dell’attenzione mediatica. Corona ha reso noti due audio in cui Paola Cappa parla con un ex manager dello spettacolo. “Non parlerò mai con nessuno. Parlo con te in amicizia così. Ma io ho la coscienza a posto”, si sente in uno dei messaggi vocali. Questi audio, sebbene privi di valore probatorio secondo gli inquirenti, hanno un impatto mediatico significativo. Corona precisa di non averli acquistati e afferma che gli sono stati forniti per finalità di trasparenza. Tuttavia, la Procura, al momento, non conferma alcun coinvolgimento diretto delle cugine di Chiara nell’inchiesta.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva