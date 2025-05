Palinsesti Rai, conferme e novità per la nuova stagione televisiva

La macchina organizzativa dei palinsesti Rai è già in moto per l’autunno 2025, e le anticipazioni trapelate promettono scintille. Le decisioni prese dalla rete di viale Mazzini riguardano alcuni dei programmi più amati dal pubblico, e il focus è tutto su volti noti e show iconici che continueranno a dominare il piccolo schermo nei prossimi mesi.

Mara Venier non molla: guiderà la 50ª edizione di Domenica In

Smentendo le voci su un possibile addio, Mara Venier tornerà alla guida di Domenica In anche nella prossima stagione. Il celebre talk show pomeridiano, pietra miliare della domenica di Rai 1, taglierà il traguardo delle 50 edizioni consecutive. Una cifra simbolica che rende questa conferma ancora più significativa. La conduttrice veneziana si prepara dunque a celebrare un traguardo epocale, in quella che potrebbe diventare la sua ultima stagione alla conduzione del programma.

Stefano De Martino confermato a Affari Tuoi: in arrivo anche un nuovo varietà

Il volto giovane e ormai consolidato di Rai 1, Stefano De Martino, tornerà a far compagnia agli italiani con una nuova stagione di Affari Tuoi, confermato nella fascia dell’access prime time. Ma non finisce qui: i vertici Rai stanno valutando un nuovo progetto varietà che potrebbe vederlo protagonista accanto a Gianni Morandi, una coppia inedita che promette spettacolo e leggerezza per il pubblico generalista.

