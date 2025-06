Incidente devastante sulla statale, ci sono morti: scoperta terribile

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la giornata di domenica 8 giugno a Chieti, portando via quattro vite. In un primo momento si era parlato di tre vittime decedute sul colpo – due donne e un uomo – ma nelle ore successive è giunta la conferma della morte di un quarto giovane, un ragazzo di 27 anni trasportato in condizioni disperate e poi deceduto in ospedale.

Lo scontro, avvenuto nel tardo pomeriggio, ha lasciato dietro di sé scene drammatiche e una comunità sotto shock. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, per le vittime non c’è stato nulla da fare.

Il luogo dell’impatto: strada statale 656 vicino allo stadio Angelini

Il violento frontale si è verificato attorno alle 17 sulla statale 656, nei pressi dello stadio “Angelini” di Chieti, una zona solitamente tranquilla. Le auto coinvolte sono state una Bmw, una Ford Fiesta e una Toyota Urban Cruiser. A bordo di quest’ultima viaggiavano tre fratelli, tra cui il conducente, tutti purtroppo deceduti nello schianto.

L’impatto è stato talmente devastante che una terza vettura è rimasta coinvolta indirettamente, probabilmente a causa dell’inerzia dell’urto o del tentativo di evitare lo scontro.

