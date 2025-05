Incidente Frecce Tricolori, il generale Floreani rivela: “Cosa può essere successo”

Il 6 maggio 2025, durante una sessione di addestramento nei cieli di Pantelleria, tre velivoli delle Frecce Tricolori sono stati coinvolti in un incidente che ha suscitato grande attenzione. (Continua…)

Cosa sono le Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori, ufficialmente note come 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, rappresentano l’eccellenza dell’Aeronautica Militare Italiana. Fondate nel 1961, la pattuglia acrobatica è composta da dieci Aermacchi MB-339PAN, di cui nove volano in formazione e uno funge da solista. Le loro esibizioni, caratterizzate da manovre complesse e sincronizzate, sono ammirate in tutto il mondo. Tuttavia, la natura intrinsecamente rischiosa delle acrobazie aeree comporta un costante impegno per garantire la sicurezza dei piloti e del pubblico. Proprio ieri, martedì 6 maggio 2025, tre velivoli delle Frecce Tricolori sono state coinvolte in un grave incidente. Il generale Floreani ha rivelato cosa potrebbe essere successo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)