Incidente sui binari, viene travolto e ucciso dal treno: circolazione sospesa

È accaduto tutto in pochi istanti, all’alba, mentre la cittadina pugliese di Massafra, in provincia di Taranto, si svegliava lentamente. Un ragazzo di 25 anni, originario dell’Africa, è stato travolto da un treno in corsa in circostanze ancora tutte da chiarire. La violenza dell’impatto è stata devastante: il convoglio gli ha tranciato le gambe, lasciandolo agonizzante sui binari.

La tragedia si è consumata nella primissima mattinata di oggi, scuotendo i residenti e bloccando l’intera circolazione ferroviaria lungo una delle linee più trafficate della zona.

La corsa disperata in ospedale e l’inevitabile epilogo

Subito dopo l’allarme, lanciato da alcuni passanti sconvolti che si trovavano nelle vicinanze del luogo dell’incidente, sono arrivati i soccorsi del 118 e le forze dell’ordine. Il giovane è stato ritrovato in condizioni disperate, ancora in vita ma con ferite gravissime causate dallo schiacciamento degli arti inferiori.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, il ragazzo è spirato pochi minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso. L’emorragia era troppo estesa, e il suo corpo non ha retto al trauma. Secondo le prime ricostruzioni, non vi sarebbero segni di violenza o altre ferite, se non quelle dovute all’impatto col treno.

