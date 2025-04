Incontro tra Zelensky e Trump, chi c’è dietro lo storico colloquio – Un “regista” dietro le quinte di San Pietro, eh sì. Proprio così. Ha seguito da vicino ogni dettaglio dell’organizzazione delle esequie di Papa Francesco, vigilando perché ogni aspetto rispettasse le ultime volontà del Pontefice. Non solo: ha anche scortato diversi leader mondiali sul sagrato di San Pietro, prendendo sottobraccio, tra gli altri, l’ex presidente americano Joe Biden. (continua a leggere dopo le foto)

Il momento storico prima della cerimonia: chi c’è dietro l’incontro tra Zelensky e Trump

È stato lui a notare, pochi minuti prima dell’inizio della funzione, un potenziale momento storico: il faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Un incontro delicatissimo che ha avuto come “facilitatore” Monsignor Leonardo Sapienza, 72 anni, originario di Cassano delle Murge, in Puglia. (continua a leggere dopo le foto)

Una regia discreta, tutta vaticana: chi c’è dietro l’incontro tra Zelensky e Trump

Monsignor Sapienza, da oltre dieci anni reggente della Prefettura della Casa Pontificia, l’ufficio che gestisce l’attività pubblica del Papa, ha intuito che tra alcuni leader mondiali si stava intessendo qualcosa di più di un semplice scambio di convenevoli. Con rapidità, ha recuperato tre sedie di legno rivestite di damasco, sottraendole dai filari riservati alle autorità straniere. Le ha fatte disporre discretamente, permettendo così un colloquio riservato tra i protagonisti. Scrittore prolifico, profondo conoscitore della spiritualità di Paolo VI e Giovanni Paolo II, Monsignor Sapienza ha trascorso circa trent’anni come addetto al protocollo della Prefettura prima di essere promosso, nel 2012, al ruolo di reggente.

La Prefettura della Casa Pontificia coordina l’organizzazione interna dell’appartamento papale, gestisce le udienze ufficiali, prepara i viaggi apostolici e si occupa delle cerimonie di Stato, in collaborazione con la Segreteria di Stato e l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche. Sapienza, con la sua esperienza e discrezione, ha sempre agito come un “regista invisibile”, pronto a intervenire dietro le quinte nei momenti chiave.

