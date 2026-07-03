Inferno al casello, esplode autocisterna: morti e feriti (VIDEO)

Un violento incidente stradale ha trasformato un normale tratto autostradale in uno scenario drammatico. Un’autocisterna carica di gas GPL ha perso il controllo e, in pochi istanti, si è trasformata in una gigantesca palla di fuoco. Le immagini dell’esplosione hanno rapidamente fatto il giro del web, mostrando la violenza dell’impatto e la rapidità con cui le fiamme hanno avvolto tutto.

Il bilancio è pesantissimo: almeno quattro persone hanno perso la vita, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite.

La tragedia è avvenuta nello stato dell’Uttar Pradesh, una delle regioni più popolose del Paese.

Lo schianto al Sihori Toll Plaza

Secondo quanto riportato da India Today, l’incidente si è verificato il 26 giugno nei pressi del Sihori Toll Plaza, nel distretto di Kaushambi.

L’autocisterna trasportava GPL da Kanpur verso Varanasi quando, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo.

Il camion si è schiantato violentemente contro un divisorio stradale, provocando una fuga di gas immediata.

La fuga di gas e il gigantesco incendio

Dopo l’impatto, il GPL fuoriuscito ha rapidamente saturato l’area circostante, creando condizioni estremamente pericolose. Pochi secondi dopo si è sviluppato un incendio devastante che ha avvolto completamente la cisterna e parte della struttura del casello.

Le fiamme, alimentate dal gas, si sono propagate con una velocità impressionante, rendendo quasi impossibile ogni tentativo immediato di salvataggio. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza mostrano il mezzo arrivare ad alta velocità prima dell’impatto e dell’esplosione.

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