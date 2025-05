Inferno in autostrada, fiamme altissime e traffico paralizzato: la situazione – Scene di panico lungo l’autostrada A 1 questa mattina, venerdì 30 maggio. Un incidente ha interrotto il flusso del traffico quando un camion si è incendiato improvvisamente, costringendo le autorità a chiudere una corsia per gestire l’emergenza. L’incidente è avvenuto in orario di punta, causando notevoli disagi e lunghe code di veicoli.

Leggi anche: Mangiano le famose caramelle gommose e finiscono in ospedale: cosa avevano all’interno

Leggi anche: Aereo precipita dopo il decollo, ci sono vittime

Inferno in autostrada, fiamme altissime e traffico paralizzato: la situazione

Secondo le ricostruzioni iniziali, ancora in attesa di conferme definitive, il rimorchio di un camion si è infiammato mentre percorreva l’autostrada. Le fiamme, alimentate da un carico di fusti d’olio, si sono diffuse rapidamente. Il conducente ha dimostrato grande prontezza, fermando il mezzo nella corsia d’emergenza e sganciando la motrice, che è stata salvata dal rogo. Al contrario, il rimorchio è stato completamente distrutto dalle fiamme.

Emergenza in autostrada: rimorchio del tir in fiamme

L’incendio ha richiesto l’intervento rapido dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Le squadre, dotate di un’autopompa e due autobotti, hanno affrontato un’operazione complessa per spegnere le fiamme e impedire la riaccensione del fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti né altri veicoli coinvolti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva