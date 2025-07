Infortunio Sinner, l’intervento di Bertolucci spegne gli entusiasmi: “Va a casa”

Era una delle partite più attese del torneo, e il Centrale era pronto a vivere uno scontro di altissimo livello. Jannik Sinner, numero uno al mondo, stava affrontando Grigor Dimitrov, uno degli avversari più esperti e insidiosi del circuito. Ma quello che doveva essere un match spettacolare si è trasformato presto in una gara segnata dagli infortuni. Prima un fastidio evidente per l’altoatesino, poi, incredibilmente, l’improvviso ritiro del bulgaro, che si è visto costretto ad abbandonare mentre era in vantaggio di due set.

Il momento ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma ciò che ha fatto discutere di più è arrivato dopo. Le condizioni di Sinner, infatti, hanno acceso un faro sull’effettiva tenuta fisica del campione azzurro, che ora rischia grosso.

Il verdetto più temuto: “Bisogna aspettare la risonanza”

A chiarire il quadro è stato Paolo Bertolucci, voce autorevole del tennis italiano, che ha rilasciato un’intervista all’Adnkronos per commentare la situazione. Le sue parole non lasciano molto spazio all’ottimismo. “Per sapere come sta Sinner ora bisogna solo aspettare la risonanza e vedere come si è svegliato stamattina, perché a caldo è una cosa, ma il problema è il risveglio la mattina dopo…”

Il problema, a quanto pare, riguarda il gomito, una delle zone più delicate per un tennista professionista. L’ex campione e oggi commentatore ha poi aggiunto una frase che ha fatto tremare i fan: “Speriamo che non sia niente di grave e che si presenti contro Shelton, ma poi comunque anche se ti presenti e non sei al 100%, vai a casa.” Una dichiarazione che gela gli entusiasmi, soprattutto dopo un torneo iniziato con grandi aspettative.

