Infortunio Sinner, la notizia è appena arrivata: la decisione

Jannik Sinner si prepara a una giornata decisiva a Wimbledon, dove il suo futuro nel torneo dipende dallo stato di salute del gomito destro. Dopo giorni di incertezza e silenzio sulle sue condizioni, il giocatore altoatesino ha finalmente preso una decisione. Che ne sarà della sua partecipazione al torneo?

Sinner e l’infortunio al gomito

Il problema al gomito aveva destato grande preoccupazione nello staff azzurro e fra i tifosi. Inizialmente si era proceduto con una ecografia, ma la situazione ha richiesto indagini più approfondite: si è infatti passati rapidamente a una risonanza magnetica, esame diagnostico che non lascia margini d’errore e che viene riservato ai casi più delicati.

Wimbledon, Sinner prenota un’ora di campo: il test dopo l’infortunio al gomito

Il campione ha prenotato un’ora di campo sui prati di Orangi Park, segnando un primo passo concreto verso il rientro. Fino a poche ore fa, infatti, la presenza di Sinner nel programma ufficiale degli allenamenti era assente. La comparsa del suo nome per una sessione alle 16 ore locale (le 17 in Italia) rappresenta una novità rilevante dopo giorni di attesa e speculazioni. Il test sarà fondamentale per valutare la reale tenuta dell’articolazione compromessa.

