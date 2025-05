Inter-Barcellona, bufera sull’arbitro: spunta il video “compromettente”

La partita Inter-Barcellona è entrata nel vivo della polemica. A infiammare gli animi, soprattutto in casa blaugrana, è stata la designazione arbitrale da parte dell’UEFA. A dirigere il ritorno della semifinale di Champions League a San Siro, è stato Szymon Marciniak, esperto fischietto polacco. Una scelta che ha fatto saltare la mosca al naso a stampa e tifosi catalani, che non hanno perso tempo ad accusarlo. (Continua dopo le foto)

La miccia è stata accesa da un vecchio video, circolato nuovamente sui social, in cui Marciniak appare nello spogliatoio con una pochette del Real Madrid. Nulla di compromettente, ma sufficiente a scatenare le accuse di parzialità. Il quotidiano catalano Sport ha parlato apertamente di “scelta provocatoria”, titolando: “Ufficiale, sarà il madridista Marciniak ad arbitrare Inter-Barcellona”. Insomma, il caos era iniziato ancora prima della sconfitta. (Continua dopo le foto)

🎥 MUST WATCH: Two years ago Szymon Marciniak (referee for UCL Semi Finals) was filmed with bag branded by a Real Madrid logo.



Bookmark this video if something goes haywire by his decision then we know the reason.

pic.twitter.com/o7FO4DvTUC