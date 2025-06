Inter, chi sono i giocatori che non vedremo più in nerazzurro dopo la figuraccia in finale

Cinque gol subiti, nessuna reazione, una serata da dimenticare. La finale di Champions League persa rovinosamente contro il Paris Saint-Germain ha rappresentato la Caporetto sportiva dell’Inter. Nonostante i 130 milioni incassati dal percorso europeo, il verdetto del campo è stato impietoso: zero titoli stagionali, scudetto andato al Napoli, Coppa Italia vinta dal Bologna e Supercoppa vinta dal Milan. Un fallimento che segna la fine di un ciclo e impone scelte drastiche.

Leggi anche: Inter, Inzaghi verso l’addio: domani il faccia a faccia, i nomi per sostituirlo

Leggi anche: Simon and the stars, l’oroscopo della settimana: grandi notizie per questi segni

Addio ai veterani: chi è al capolinea

La prima sforbiciata arriva sui giocatori con il passaporto scaduto. O quasi. Acerbi e De Vrij, centrali d’esperienza ma ormai logori, salutano il nerazzurro dopo stagioni altalenanti. Il primo, a 36 anni, ha dato tutto. Il secondo, da tempo relegato al ruolo di comparsa, non rientra più nei piani. Stesso destino per Darmian, Mkhitaryan e Sommer, che tra over 35 e minutaggi sempre più risicati, non rappresentano più certezze. L’Inter cambia pelle e si prepara a ringiovanire drasticamente la rosa.

Flop tecnici: chi ha deluso su tutta la linea

Non solo l’anagrafe, ma anche il rendimento condanna diversi giocatori. Asllani, arrivato con grandi aspettative, non ha mai inciso. Per lui, l’etichetta di eterno rincalzo di Calhanoglu è diventata una condanna. Correa e Arnautovic, tra infortuni, apatia e zero impatto, sono i simboli di un attacco da rifondare. E poi c’è il caso Frattesi: decisivo a intermittenza, ma ignorato da Inzaghi nei momenti cruciali. Il gelo tra i due potrebbe portare a una partenza clamorosa, a meno che l’allenatore non venga sollevato dall’incarico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva