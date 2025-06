Simon and the stars, l’oroscopo della settimana: grandi notizie per questi segni

Come ogni domenica sera, puntuale come un treno in corsa, Simon and the Stars ha pubblicato le previsioni astrologiche per la settimana dal 2 all’8 giugno 2025. Questa volta, però, l’oroscopo non si limita a semplici suggerimenti astrali: in molti casi anticipa svolte vere e proprie, soprattutto in ambito lavorativo. Una classifica aggiornata dei segni più fortunati e un’analisi dettagliata delle energie planetarie mettono in luce un quadro dinamico e ricco di opportunità. A dominare la scena è l’Acquario, primo in classifica, seguito a ruota da Bilancia e Gemelli. Ma attenzione: anche i segni più in basso nella lista potrebbero ricevere una sorpresa inaspettata.

Leggi anche: Kate Middleton, sale la preoccupazione tra i sudditi: cosa succede

Leggi anche: Inter, Inzaghi verso l’addio: domani il faccia a faccia, i nomi per sostituirlo

Ariete, Toro e Gemelli: settimana di proposte e accelerazioni

Ariete

È il momento del decollo. Non sei più in stand-by, ma in pieno conto alla rovescia verso qualcosa di nuovo. Proposte, contatti e cambi di rotta si moltiplicano, ma ora serve direzione. L’entusiasmo va canalizzato: se ci sono nuove offerte o collaborazioni, è il momento di fare scelte strategiche.

Toro

Basta promesse: il Toro questa settimana esige concretezza e chiarezza. Trattative, contratti e nuove posizioni sono sul tavolo, specialmente attorno a martedì 3. Molti stanno lavorando a progetti sottotraccia destinati a consolidarsi nel tempo. Pazienza, strategia e occhio ai dettagli.

Gemelli

Con Mercurio che entra ed esce rapidamente dal tuo segno, le occasioni vanno afferrate al volo. Le idee girano veloci, e il terreno è fertile per un rilancio. C’è chi riceve una proposta interessante, chi ridefinisce un ruolo: in ogni caso, è il momento di tagliare i rami secchi e scegliere con precisione.

Cancro, Leone e Vergine: la svolta è dietro l’angolo

Cancro

Giove è sempre più vicino e la trasformazione è imminente. Anche se ora sembra tutto ancora in fase di preparazione, stai seminando bene. Per chi lavora in proprio, è una fase ideale per perfezionare progetti in vista di un lancio imminente. La prossima settimana si cambia marcia.

Leone

Non ci sono mezze misure: o ci credi o lasci perdere. Ma se ci credi, vai fino in fondo. Le opportunità di cambiamento professionale sono tante, specialmente in ambienti aziendali in trasformazione. Prepara il terreno: entro fine mese può arrivare la tua occasione per brillare.

Vergine

Ancora qualche settimana di assestamento, poi Giove torna a favore e inizia una nuova fase. Già tra martedì 3 e mercoledì 4 si avvertono segnali di ripresa: trattative che si sbloccano, maggiore visibilità, e qualche buona notizia anche sul fronte economico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva