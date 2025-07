Kate e William, la vacanza finisce in polemica: bufera sulla coppia reale

Nel pieno di una crisi economica globale, ogni scelta della famiglia reale britannica è passata al vaglio dell’opinione pubblica. L’ultima vacanza dei principi di Galles, Kate Middleton e William, ha scatenato una vera e propria bufera mediatica. A far discutere non è solo la meta esclusiva, ma anche lo sfarzo, i costi sostenuti e la frequenza sempre più ravvicinata delle loro fughe di piacere. Ecco perché i sudditi britannici non ci stanno più e chiedono tagli anche ai privilegi reali.

Viaggio in Grecia per William e Kate, sfarzo senza freni: i costi fanno discutere

La scintilla che ha acceso la polemica è stata l’ennesima vacanza della coppia reale, questa volta a bordo di un vero e proprio palazzo galleggiante: lo yacht Opera, lungo 146 metri e valutato circa 450 milioni di euro, di proprietà dello sceicco Abdullah bin Zayed di Abu Dhabi. Un’imbarcazione dotata di ogni comfort, dalla spa privata al cinema, passando per una piscina panoramica e un eliporto. La destinazione scelta è stata la splendida isola di Cefalonia, in Grecia, dove i principi hanno soggiornato insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis, e ai genitori di Kate.

A irritare l’opinione pubblica non è solo il lusso sfrenato, ma anche il peso economico che l’intero viaggio ha comportato per lo Stato britannico, tra jet privati, sicurezza armata e trasferimenti riservati. “Era proprio necessario arrivare a tanto?”, si chiedono in molti, soprattutto considerando l’attuale fase storica segnata da sacrifici e tagli per la popolazione comune.

Quattro vacanze in sette mesi: il malumore dei sudditi cresce

La vacanza a Cefalonia è solo l’ultima di una lunga serie. Nel corso del 2025, Kate e William hanno già collezionato ben quattro viaggi privati, suscitando malumori crescenti. A gennaio, si sono concessi una settimana bianca sulle Alpi francesi, seguita a febbraio da una pausa nei Caraibi, sull’esclusiva isola privata di Mystique, dove hanno soggiornato in una villa di lusso da 40mila euro a settimana. A marzo-aprile, la coppia ha scelto di ritirarsi nella residenza privata nel Norfolk, concedendosi quasi un mese intero di relax, ad eccezione di soli quattro giorni di impegni pubblici.

Ora, la vacanza in Grecia – la quarta in appena sette mesi – ha generato un’ondata di critiche. I sudditi iniziano a mettere in discussione i privilegi dei reali e a chiedersi se non sia giunto il momento di razionalizzare i costi della monarchia, in un momento in cui molte famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese.

