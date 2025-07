Kate Middleton, l’addio clamoroso: chi lascia l’incarico a corte della principessa – C’è sempre qualcuno, dietro le quinte, che rende possibile la perfezione in scena. Una figura che non compare nei comunicati ufficiali né nei titoli di giornale, ma che è sempre lì, al momento giusto. Per Kate Middleton, quel ruolo lo ha ricoperto per quindici anni Natasha Archer, l’assistente personale diventata molto più di un membro dello staff. Sempre al fianco della Principessa in momenti cruciali, dall’arrivo dei figli alla cura dell’immagine pubblica, Tash è stata una presenza costante, silenziosa e preziosa. Ora, però, qualcosa cambia.

Natasha Archer lascia la Famiglia Reale dopo 15 anni

Secondo quanto riportato dal magazine People, Natasha Archer ha lasciato il suo incarico a palazzo. Dopo quindici anni di lavoro al servizio della Famiglia Reale britannica, la 37enne ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale, dedicandosi a un’attività di consulenza privata, i cui dettagli verranno svelati a breve. Entrata nello staff reale nel 2010, inizialmente come assistente personale di William e Kate, Archer si è rapidamente guadagnata un ruolo chiave, tanto da diventare la consulente di stile della Principessa di Galles. Il suo contributo non è passato inosservato: nel 2019 è stata insignita del titolo di membro dell’Ordine Reale Vittoriano, una delle onorificenze più significative conferite per servizio personale alla Monarchia.

Più di una collaboratrice: il legame con Kate

Il rapporto tra Kate Middleton e Natasha Archer è andato ben oltre il lavoro. Secondo le indiscrezioni, tra le due donne si è instaurata una vera amicizia, cementata nel tempo e nelle esperienze condivise, alcune delle quali molto intime. Dopo la nascita del principe George nel 2013, Archer fu vista raggiungere Kate con un seggiolino per neonati e una borsa per abiti, a dimostrazione della fiducia riposta in lei anche nei momenti più delicati. Non è un caso che nel 2016 abbia accompagnato la Principessa in una dura escursione di cinque ore sulle montagne del Bhutan, pronta ad assisterla anche solo per un cambio d’abito. E ancora, nel gennaio 2024, fu immortalata fuori dalla London Clinic dopo l’intervento addominale di Kate, causato da un tumore. Segno che il suo ruolo accanto alla principessa non si limitava all’estetica.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva