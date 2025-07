Kate Middleton torna a parlare del cancro: cosa ha detto, tutti in lacrime

Kate Middleton ha rotto il silenzio sulla sua lotta contro la malattia, aprendo il cuore ai sudditi su quanto sia stato difficile affrontare il percorso di cura. La principessa del Galles ha parlato della sua esperienza con la chemioterapia, descrivendo la pressione di dover sembrare sempre “combattiva”. “Tutti si aspettano che tu stia meglio, ma non è così”, ha rivelato, sottolineando che il vero cammino di guarigione continua anche dopo le terapie.

L’importanza del supporto psicologico durante la malattia

Durante un recente incontro presso il RHS Wellbeing Garden, Kate ha discusso dell’importanza del supporto psicologico durante la malattia. “È fondamentale affrontare la terapia con mente, corpo e spirito”, ha detto, evidenziando come la diagnosi impatti non solo il paziente ma anche i familiari, che devono adattarsi a una “nuova normalità”.

Kate ha parlato a lungo dell’importanza di trovare una “nuova normalità” dopo il cancro, un processo che richiede tempo e pazienza. “Dopo un cancro bisogna trovare una ‘nuova normalità’ e questo richiede del tempo”, ha spiegato. Il suo messaggio è chiaro: la guarigione non è solo fisica, ma richiede un impegno costante a livello mentale e spirituale.

Kate Middleton: “L’agopuntura è stata fondamentale per me”

La principessa ha inoltre menzionato l’uso dell’agopuntura durante il suo percorso di guarigione. “L’agopuntura è stata fondamentale per me”, ha affermato, con i medici che confermano come questo trattamento possa stimolare il rilascio di serotonina, migliorando il benessere fisico e psicologico. La principessa in questi mesi, ha avuto modo di fare visita ai pazienti oncologici di diversi ospedali inglesi.

