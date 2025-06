Kate Middleton, l’ultima notizia spaventa i sudditi: cosa sta succedendo

Dopo la splendida apparizione al Trooping the Colour, Kate Middleton torna a far parlare di sé, stavolta per una notizia che ha fatto tremare i cuori dei sudditi britannici: la Principessa del Galles non parteciperà ad un importante evento. Il forfait, comunicato poche ore prima dell’inizio, ha riacceso i timori legati al suo stato di salute, già messo a dura prova dal tumore reso pubblico l’anno scorso. Ecco tutti i dettagli su un’assenza che getta nuove ombre su Kensington Palace.

Forfait choc al Royal Ascot: salta l’apparizione della Principessa

Sembrava tutto pronto per una nuova, elegante passerella della Principessa Kate, attesa accanto a William, Re Carlo e Regina Camilla nella sontuosa Processione Reale al Royal Ascot. Ma qualcosa è andato storto. A sorpresa, è stato annunciato che Kate Middleton non parteciperà alla giornata inaugurale dell’evento ippico più atteso della stagione. A riferirlo è stato il portale GB News. Tanto è bastato, però, per far crescere nuovamente il timore tra i sudditi: che l’assenza sia legata alle sue condizioni di salute, ancora oggetto di monitoraggio dopo la diagnosi di cancro annunciata oltre un anno fa?

Il Royal Ascot: più di un semplice evento mondano

L’assenza di Kate Middleton ha un peso simbolico non indifferente. Il Royal Ascot, infatti, è ben più di una manifestazione sportiva. Si tratta di uno degli eventi simbolo della monarchia britannica, un appuntamento annuale che coniuga eleganza, tradizione e visibilità internazionale. Ospitato nella cittadina di Ascot, non lontano da Windsor, il festival equestre accoglie per un’intera settimana i membri della Famiglia Reale, protagonisti della celebre Processione Reale che inaugura ogni giornata di corse.

Il dress code rigoroso, le sfilate di cappelli spettacolari e il fascino della competizione fanno del Royal Ascot un palcoscenico istituzionale, dove ogni assenza pesa come un messaggio. E in questo 2025, l’assenza di Kate Middleton rappresenta senz’altro una crepa nella liturgia perfetta della Royal Family, soprattutto in un momento delicato come quello attuale. Perché Kate non parteciperà all’evento?

