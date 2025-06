“Per sempre”: lutto per la famosissima cantante, è morta la nonna – Un lutto profondo ha colpito una delle più amate stelle della musica internazionale. Nelle scorse ore, la notizia della scomparsa dell’amata nonna dell’artista ha fatto rapidamente il giro dei social e dei media, suscitando una vera e propria ondata di cordoglio tra fan, colleghi e amici.

La donna, figura familiare amatissima anche dal grande pubblico, è morta all’età di 99 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ha annunciato la perdita con un comunicato diffuso via social: “Siamo devastati nel condividere che la nostra amata matriarca ci ha lasciati. Marjorie (Nonna) Grande è morta pacificamente nella sua casa, circondata dall’amore della sua famiglia durante ogni momento delle sue ultime settimane. Grazie per l’amore, il sostegno e per il rispetto della nostra privacy mentre piangiamo e celebriamo la sua vita bella e straordinaria.” Firmato semplicemente: La famiglia Grande.

Marjorie Grande: una vita lunga, piena d’amore e di significato

Nata nell’ottobre del 1925, Marjorie era madre di due figlie, Joan e Judy, avute con il marito Frank Grande, scomparso molti anni fa. Con la sua scomparsa, lascia un vuoto profondo nella vita di figli e nipoti, tra cui Frankie, Lani e naturalmente sua nipote, Ariana Grande, popstar e attrice amatissima in tutto il mondo. Proprio Ariana ha voluto ricordare la sua “Nonna” con un gesto semplice e poetico. La cantante ha postato una foto in bianco e nero dei suoi nonni il giorno del matrimonio, accompagnata da una sola parola: “Forever.” (Per sempre). Un omaggio essenziale, silenzioso, ma potente. Una dichiarazione d’amore senza tempo.

