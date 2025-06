Rai, terremoto in seconda serata: volevano cacciare Vespa per Alberto Angela, ma è successo l’imprevisto

News TV. Ogni estate, in Rai, si muovono le pedine del palinsesto come in una partita a scacchi. Decisioni delicate, spostamenti strategici, tagli e nuove scommesse. Quest’anno però, oltre ai consueti ritocchi, si è sfiorato un vero e proprio terremoto televisivo. Secondo indiscrezioni, i vertici della tv pubblica avrebbero considerato l’ipotesi di spostare Alberto Angela, volto rassicurante e amatissimo dal pubblico, in seconda serata su Rai Uno. Al suo posto nel prestigioso slot, un nome storico sarebbe dovuto uscire di scena: Bruno Vespa, con il suo eterno Porta a Porta. Ma qualcosa è andato clamorosamente storto.

Il piano per Alberto Angela: “Passaggio a Nord Ovest” in seconda serata

Alberto Angela, da anni sinonimo di divulgazione elegante e competente, è ritenuto una risorsa preziosa per la Rai. I suoi programmi, sempre curati e rispettosi dell’intelligenza del pubblico, continuano ad attrarre spettatori affezionati. Eppure, Passaggio a Nord Ovest, nella sua attuale collocazione del sabato pomeriggio, non ha ottenuto i risultati sperati. Da qui l’idea: perché non promuoverlo in seconda serata, magari in un giorno strategico della settimana?

Il progetto era ambizioso e già si parlava di una versione rinnovata e più moderna del format. Ma a mettersi di traverso, stando a quanto riportato da Fanpage, sarebbe stato proprio Vespa. E non con una semplice obiezione, ma con un vero e proprio muro.

Il rifiuto di Vespa: “Porta a Porta non si tocca”

Secondo le indiscrezioni, Bruno Vespa avrebbe reagito con decisione all’ipotesi di vedersi sottrarre una delle tre serate settimanali a lui dedicate in seconda serata. Il giornalista non avrebbe affatto gradito l’idea di cedere terreno, nemmeno a un collega stimato come Angela. Porta a Porta deve restare dove sta, avrebbe fatto sapere ai piani alti, rivendicando la storicità del programma e il suo ruolo centrale nell’approfondimento politico e attualità.

La direzione Rai, davanti a questa posizione netta, sembra aver fatto un passo indietro. Così, l’ipotesi di dare un nuovo slancio serale ad Alberto Angela è sfumata sul nascere, e il suo programma continuerà ad andare in onda al sabato pomeriggio, in quella fascia in cui fa fatica a emergere.

