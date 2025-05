Lancia la figlia dal balcone di casa, perché lo avrebbe fatto: cosa si scopre

Un dramma sconvolgente si è abbattuto oggi su Misterbianco, in provincia di Catania, dove una neonata ha tragicamente perso la vita. La piccola è stata lanciata da un balcone, presumibilmente dalla madre, che è stata immediatamente fermata dalle autorità. L’episodio, accaduto in un istante, ha generato un profondo impatto emotivo e sociale. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la bambina, deceduta sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Tragedia in Italia, lancia la figlia di pochi mesi dal balcone

Leggi anche: “Purtroppo è lei”: poco fa il drammatico annuncio, la cercava anche “Chi l’ha visto?”

La dinamica della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, la neonata è stata scagliata dalla finestra di un appartamento situato ai piani alti di un edificio residenziale. L’impatto con il suolo è stato fatale, provocando la morte immediata della piccola. I carabinieri hanno prontamente fermato la donna, presente ancora nell’appartamento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’identità della donna è ancora in fase di accertamento per chiarire se si tratti della madre biologica o di un’altra figura familiare.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva