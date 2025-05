Tragedia in Italia, lancia la figlia di pochi mesi dal balcone

Una bambina di pochi mesi ha perso la vita in modo tragico. Gli eventi, che hanno scosso profondamente la comunità locale, vedono una donna, presumibilmente la madre, sotto custodia dei carabinieri per aver lanciato la bambina dal balcone di un’abitazione. (Continua dopo le foto)

Misterbianco, lancia una neonata dal balcone: arrestata la madre

Una tragedia sconvolgente ha colpito il comune di Misterbianco, situato nella provincia di Catania, dove una neonata ha perso tragicamente la vita. L’episodio si è svolto in pochi istanti, ma le sue conseguenze emotive e sociali sono destinate a perdurare. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per la piccola, deceduta sul colpo a causa dell’impatto. (Continua dopo le foto)

La dinamica della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in corso di verifica, la neonata è stata scaraventata nel vuoto da un appartamento situato ai piani alti di un palazzo. L’impatto con il suolo è stato tale da provocare la morte immediata della piccina. I carabinieri, giunti rapidamente sul luogo, hanno tratto in arresto la donna trovata ancora nell’appartamento. Non è ancora chiaro se la donna sia la madre biologica della bambina o un’altra figura familiare. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare la donna e capire le motivazioni dietro questo gesto estremo. La zona è stata transennata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine, mentre i residenti del quartiere si sono radunati, ancora sotto shock per quanto accaduto.

