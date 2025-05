“Purtroppo è lei”: poco fa il drammatico annuncio, la cercava anche “Chi l’ha visto?”

Lunedì mattina, la donna aveva lasciato la sua abitazione senza alcun preavviso e senza documenti. Nonostante fosse attesa a Modena per motivi di lavoro, non è mai giunta a destinazione. Invece di prendere l’auto come di consueto, si è avventurata da sola nei sentieri vicini, senza contattare amici o familiari. Poi qualcosa potrebbe aver modificato improvvisamente i suoi piani, lasciando aperti molti interrogativi. Le ricerche della donna si sono concluse in modo drammatico dopo oltre trentasei ore di sforzi ininterrotti. (Continua dopo le foto)

Antonietta Piani trovata morta nel modenese: era scomparsa da due giorni

Coinvolgendo diverse forze dell’ordine, droni e supporti aerei, il corpo senza vita della donna è stato scoperto martedì 29 aprile in un dirupo, in una zona boscosa di difficile accesso, nei pressi di Fellicarolo, nel comune di Fanano, sull’Appennino modenese. Questo ritrovamento ha lasciato la comunità locale in uno stato di profondo smarrimento, poiché Antonietta era una figura benvoluta e rispettata per il suo lavoro e il suo impegno sociale. Le circostanze della scomparsa di Antonietta Piani sollevano numerose domande. Le autorità non escludono che un possibile stato di confusione mentale possa aver influito sulle sue azioni, vista l’assenza di documenti e la direzione insolita percorsa. Il corpo della donna è stato individuato dai Vigili del Fuoco nel pomeriggio di martedì grazie a un’operazione aerea, che ha impiegato elicotteri e droni. Solo in tarda serata, intorno alle 22, è stato possibile recuperare il corpo, grazie all’intervento del Soccorso Alpino, che ha operato in condizioni ambientali particolarmente difficili. (Continua dopo le foto)

Antonietta scomparsa da più di un giorno: trovata morta

I Carabinieri di Fanano stanno ora indagando per ricostruire le ultime ore di vita di Antonietta e comprendere le ragioni dietro la sua scomparsa. Le indagini coinvolgono anche persone vicine alla donna, nel tentativo di scoprire eventuali segnali premonitori o problemi personali che potrebbero aver influenzato il suo comportamento. Al momento, non ci sono prove concrete che indichino cause diverse da un gesto volontario o un tragico incidente.

