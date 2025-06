Liliana Resinovich, spunta “il terzo uomo”: di chi si tratterebbe. La rivelazione di Sterpin

Il caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni deceduta nel 2022 in circostanze ancora avvolte nel mistero, continua a sollevare nuovi interrogativi. Sebbene inizialmente si sia pensato a un suicidio nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, l’ipotesi di omicidio non è mai stata completamente esclusa, nonostante l’assenza di arresti. Il marito, Sebastiano Visintin, è stato oggetto di indagini ma ha sempre proclamato la sua innocenza. Recentemente, Claudio Sterpin, un amico intimo di Liliana, ha rivelato nuove informazioni che coinvolgono un terzo uomo, come riportato dalla trasmissione televisiva Quarto Grado.

L’indagine sulla morte di Liliana

La scoperta di queste relazioni passate e delle amicizie che Liliana coltivava potrebbe avere un ruolo cruciale nel risolvere il mistero della sua scomparsa. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i legami che Liliana aveva e valutare se possano aver contribuito al tragico epilogo della sua vita.

Con le indagini ancora in corso, il caso di Liliana Resinovich continua a essere oggetto di un’attenzione mediatica significativa, mentre le autorità cercano di far luce su una vicenda complessa e dalle molte sfaccettature. Ogni nuova informazione potrebbe rivelarsi fondamentale per comprendere cosa sia realmente accaduto.

Claudio Sterpin: “Liliana aveva molti uomini attorno”

Durante un incidente probatorio, Sterpin ha fornito agli inquirenti dettagli sulla vita personale di Liliana, sottolineando che “aveva molti uomini attorno“, con cui spesso si incontrava per un caffè. Questi rapporti erano principalmente amicizie, sebbene talvolta potessero evolvere: “Mi raccontava le sue storielle”.

Sterpin ha anche descritto come Liliana si confidasse con lui riguardo le sue difficoltà matrimoniali, spesso lamentandosi delle problematiche che viveva con Visintin. Queste confidenze, secondo Sterpin, erano espressione di un malcontento ormai radicato.

