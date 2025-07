Litiga con la fidanzata, poi la tragedia: precipita dalla scogliera e muore a 26 anni

Doveva essere l’ultimo giorno di una vacanza romantica in uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Invece, si è trasformato in un incubo. Un ragazzo australiano di soli 26 anni ha perso la vita precipitando dalla celebre scogliera della Via dell’Amore, lo storico sentiero che collega Manarola a Riomaggiore, alle Cinque Terre. La notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo, lasciando sgomenti turisti, residenti e internauti. Il giovane, identificato come Lowe, si trovava in compagnia della sua fidanzata per un’ultima passeggiata notturna, ma qualcosa è andato storto. E ora, mentre i soccorritori parlano di condizioni estreme e interventi difficili, le indagini faticano a ricostruire ogni dettaglio di quanto accaduto.

La caduta dalla scogliera e i soccorsi in mare

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’incidente si è verificato nella notte tra l’8 e il 9 luglio. Il giovane sarebbe precipitato da un’altezza di circa 14 metri, finendo in mare in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere. L’allarme è scattato pochi istanti dopo, e sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, la Guardia costiera, il soccorso alpino e numerose unità di emergenza. Le operazioni di recupero sono state ostacolate dal mare mosso e dalla conformazione rocciosa del tratto di costa, già nota per la sua pericolosità in caso di imprudenze. Il corpo del ragazzo è stato ritrovato in acqua e recuperato dai sommozzatori dopo ore di lavoro intenso. Troppo gravi le ferite riportate: per il 26enne non c’è stato nulla da fare.

La lite prima del dramma: un diverbio ripreso dalle telecamere

Gli inquirenti stanno ora cercando di comprendere la dinamica esatta dell’accaduto. Una delle poche certezze al momento riguarda una lite tra il giovane e la fidanzata, avvenuta poco prima della caduta. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza di un bar lungo la strada mostrano un acceso confronto tra i due, poco dopo la mezzanotte. Il sentiero era ancora aperto: l’accesso alla Via dell’Amore per chi alloggia nelle vicinanze resta consentito fino all’una. Dopo quella discussione, però, non ci sono più testimoni diretti. Solo ipotesi: si parla di una possibile perdita di equilibrio, ma non è escluso che il ragazzo possa essersi sporto troppo volontariamente, travolto da uno stato d’animo alterato.

