Nuova tragedia nel calcio, addio a un vero talento: morto in uno schianto spaventoso – Il calcio è in lutto per un giovane atleta sfortunato. Aveva 25 anni, un lavoro stabile, una passione incrollabile per il calcio e una storia personale fatta di lotta e rinascita. Davide Bertolini, originario di Pontremoli, è morto tragicamente la mattina del 9 luglio in un incidente stradale sull’autostrada A12, all’altezza del casello di Collesalvetti, in provincia di Livorno.

Davide Bertolini viaggiava su un furgone aziendale, per motivi di lavoro, quando il mezzo ha urtato un camion e si è schiantato contro il guardrail. L’impatto è stato devastante: il ragazzo è morto sul colpo, mentre il collega alla guida è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale.

Incidente stradale sull’A12, morto #davide bertolini: aveva 25 anni. Il saluto del Pontremoli calcio: «Ricorderemo sempre la tua voglia di fare gruppo» https://t.co/d5u8dpQTsN — Leggo (@leggoit) July 9, 2025

Muore a 25 anni nell’incidente: chi era Davide Bertolini

Secondo una prima ricostruzione, il furgone era in fase di sorpasso. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pegaso, due ambulanze e la polizia stradale di Rosignano Marittimo, ma per Davide non c’è stato nulla da fare. L’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per ore. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Pontremoli, dove il giovane era benvoluto e conosciuto da tutti. Davide lavorava per una ditta impegnata nei cantieri della telefonia e viveva un periodo sereno, fatto di lavoro, sport e amore. Aveva iniziato a convivere con la fidanzata e sembrava aver trovato un equilibrio solido. Diplomato all’istituto Malaspina, era figlio di una famiglia molto stimata: padre in pensione, madre ex dipendente del Conad, due sorelle, una gemella e una maggiore.

