“Lo coprono di soldi”. Cifra choc per Alberto Stasi: De Rensis vuota il sacco

Restano elevati l’interesse pubblico e l’attenzione mediatica attorno alla vicenda giudiziaria che riguarda Alberto Stasi. Dopo la concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, continuano a circolare informazioni su possibili iniziative editoriali e audiovisive legate alla ricostruzione della sua versione dei fatti, mentre proseguono gli approfondimenti collegati al delitto di Garlasco.

Nel frattempo, il quadro complessivo si arricchisce di ulteriori sviluppi: da un lato continuano le attività della magistratura nell’ambito del filone che coinvolge altri soggetti; dall’altro, la difesa dell’ex studente della Bocconi segue l’evoluzione degli accertamenti che potrebbero incidere sul futuro processuale. Resta sullo sfondo l’ipotesi di una richiesta di revisione del processo, qualora venissero considerati rilevanti nuovi elementi.

Docu-serie su Alberto Stasi: indiscrezioni su produzione e compenso

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, sarebbe in fase di sviluppo una docu-serie dedicata ad Alberto Stasi. Il progetto, stando alle stesse informazioni, sarebbe stato avviato dalla casa di produzione Groenlandia.

Le indiscrezioni parlano di una narrazione affidata direttamente al protagonista, senza l’impiego di attori per rappresentarlo. Sempre secondo quanto anticipato, l’accordo economico per la cessione dei diritti della storia supererebbe i 500mila euro.

Le stesse fonti indicano il 2028 come possibile anno di distribuzione. In parallelo, viene riferito che l’avvocato De Rensis ha smentito le dichiarazioni attribuite a Parpiglia.

Delitto di Garlasco: il nuovo filone e la posizione di Andrea Sempio

Nell’ambito del nuovo filone investigativo risulta indagato Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara Poggi. Pur a fronte della chiusura formale dell’indagine nei confronti del trentasettenne, l’attività della Procura di Pavia prosegue con l’esame del materiale depositato dalla difesa e con valutazioni tecniche affidate ai consulenti.

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