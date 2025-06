Matteo trovato così, aveva assistito alla morte del piccolo Michael – Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Cologne nel tardo pomeriggio di domenica. Il piccolo Michael, un bambino di appena quattro anni, è deceduto dopo essere caduto in piscina venerdì. Nonostante i disperati tentativi di salvargli la vita, il suo cuore ha smesso di battere dopo due giorni di agonia in ospedale. Ma la storia non finisce qui.

Poche ore dopo, è stato trovato senza vita il bagnino che era di servizio durante l’incidente, Matteo Formenti, 37 anni, rinvenuto in un parco a Cologne vicino a un resort. Formenti era impiegato presso il centro acquatico Tintarella di Luna di Castrezzato, dove Michael ha incontrato il suo tragico destino. Durante l’incidente, Formenti era uno dei presenti a bordo vasca e doveva fornire chiarimenti sulle dinamiche dell’accaduto. La sua improvvisa scomparsa, culminata con il ritrovamento del suo corpo, ha sollevato numerosi interrogativi.

Il bagnino Matteo Formenti trovato senza vita

Lunedì mattina, Matteo Formenti è uscito di casa senza comunicare la sua destinazione. Il suo telefono risultava irraggiungibile, e i familiari, preoccupati dalla sua assenza, hanno allertato i carabinieri che hanno avviato le ricerche. Il sindaco di Chiari ha emesso un appello pubblico per raccogliere informazioni sulla sua scomparsa. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se esista un collegamento tra la morte del bambino e la scomparsa del bagnino. Gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio, dalle celle telefoniche ai varchi stradali, per ricostruire gli ultimi movimenti di Formenti. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri e la Scientifica, impegnati nei rilievi e nell’identificazione ufficiale del cadavere. L’area del parco è stata isolata per consentire gli accertamenti, mentre la comunità è sotto choc per questo doppio dramma che ha travolto due famiglie e sconvolto l’intero territorio.

