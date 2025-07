“Loro tifavano Alcaraz…”: Sinner, la sua reazione davanti ai principi della Royal Family

È il giorno che Jannik Sinner non dimenticherà mai. La prima, incredibile vittoria a Wimbledon, il tempio del tennis mondiale, contro il campione in carica Carlos Alcaraz. Un match combattuto, spettacolare, culminato con la consacrazione definitiva del tennista altoatesino. Ma il trionfo sul campo è stato solo l’inizio di un’altra partita, questa volta giocata tra le righe del protocollo reale e della diplomazia britannica. Perché a Wimbledon non si vince soltanto con le racchette: si vince anche con il garbo, la compostezza e la prontezza di spirito. E Sinner, anche in questo, si è dimostrato all’altezza.

Il saluto a Kate Middleton e quel momento sul campo

Dopo la vittoria, Jannik è salito sugli spalti per abbracciare i suoi cari, amici e staff. Poi, il ritorno sul campo per il momento ufficiale: la premiazione con la Principessa del Galles, Kate Middleton. Visibilmente emozionato, Sinner ha chiesto a un addetto come comportarsi con la reale, per non commettere errori. Piccoli attimi d’imbarazzo, subito spazzati via dal sorriso di Kate e dalla magia di un trofeo che vale la storia. Sinner stringe la mano, riceve l’applauso e si lascia immortalare nel giorno in cui l’Italia ha sventolato per la prima volta il Tricolore sul Centrale di Wimbledon.

“in the beginning i didn’t know what to say” (alla famiglia reale) e partono le risate perché è sempre il più simpatico anche senza volerlo pic.twitter.com/9yXtcM7Cvj — ☾ sab (@signofhsab) July 13, 2025

L’incontro privato con William, Kate, George e Charlotte

Finita la premiazione e rilasciata l’intervista di rito, Jannik ha fatto ritorno all’interno del complesso di Wimbledon, dove i campioni possono muoversi liberamente e godere di privilegi esclusivi, come i posti garantiti per il Royal Box a vita. Ma è lì, lontano dalle telecamere, che avviene qualcosa di inaspettato: un incontro privato con l’intera Royal Family. Ad attenderlo c’erano la Principessa Kate, il Principe William e i piccoli George e Charlotte. Un momento di cortesia, con tanto di chiacchierata tra Sinner e i principini, che si è rivelato… piuttosto curioso.

