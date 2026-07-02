Luigi Di Maio, la triste confessione: “Persi tutto in un giorno”

A quarant’anni Luigi Di Maio ha avviato una nuova fase personale e professionale fuori dalla scena politica italiana. Oggi vive a Berlino, ha costruito una nuova famiglia e ricopre un incarico nella diplomazia europea. In un’intervista al magazine “7” del Corriere della Sera, l’ex leader del Movimento 5 Stelle torna a parlare dopo mesi di riservatezza e ripercorre, anche con autoironia, il passaggio dalla politica nazionale a un profilo internazionale.

Luigi Di Maio a Berlino: la nuova vita in Germania

Il trasferimento nella capitale tedesca viene descritto dallo stesso Di Maio come una scelta maturata in un momento di forte cambiamento. “Volai a Berlino a trovare degli amici. Ero rimasto solo. Decisi di cambiare aria e lì incontrai Alessia”, racconta. Oggi vive in Germania con la compagna e con un figlio nato nel 2024, in un contesto familiare lontano dall’ambiente istituzionale romano che aveva segnato gli anni della sua ascesa politica.

La fine della stagione politica e la fase personale più difficile

Il distacco dalla politica viene ricostruito come un passaggio complesso, intrecciato anche a vicende private. “Persi tutto. In un giorno feci gli scatoloni al ministero e pure a casa, perché io e la mia precedente compagna ci lasciammo”, spiega, indicando come la conclusione dell’esperienza di governo abbia coinciso con una svolta netta anche sul piano personale.

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