Vai al contenuto
Questo sito contribuisce alla audience di

Luigi Di Maio, la triste confessione: “Persi tutto in un giorno”

luigi di maio sparito guerra del golfo

A quarant’anni Luigi Di Maio ha avviato una nuova fase personale e professionale fuori dalla scena politica italiana. Oggi vive a Berlino, ha costruito una nuova famiglia e ricopre un incarico nella diplomazia europea. In un’intervista al magazine “7” del Corriere della Sera, l’ex leader del Movimento 5 Stelle torna a parlare dopo mesi di riservatezza e ripercorre, anche con autoironia, il passaggio dalla politica nazionale a un profilo internazionale.

Luigi Di Maio a Berlino: la nuova vita in Germania

Il trasferimento nella capitale tedesca viene descritto dallo stesso Di Maio come una scelta maturata in un momento di forte cambiamento. “Volai a Berlino a trovare degli amici. Ero rimasto solo. Decisi di cambiare aria e lì incontrai Alessia”, racconta. Oggi vive in Germania con la compagna e con un figlio nato nel 2024, in un contesto familiare lontano dall’ambiente istituzionale romano che aveva segnato gli anni della sua ascesa politica.

La fine della stagione politica e la fase personale più difficile

Il distacco dalla politica viene ricostruito come un passaggio complesso, intrecciato anche a vicende private. “Persi tutto. In un giorno feci gli scatoloni al ministero e pure a casa, perché io e la mia precedente compagna ci lasciammo”, spiega, indicando come la conclusione dell’esperienza di governo abbia coinciso con una svolta netta anche sul piano personale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva

Successiva
Pagine: 1 2
powered by Romiltec

©Caffeina Media s.r.l. 2026 | P. IVA: 13524951004


Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure