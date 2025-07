Lutto nel calcio, fatale incidente stradale: muore il campione

Una tragedia sconvolgente ha colpito il mondo del calcio: l’attaccante è morto a 28 anni a seguito di un incidente stradale avvenuto nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 luglio nei pressi di Palacios de Sanabria, in Spagna. Il veicolo su cui viaggiava insieme al fratello André, anche lui calciatore, è uscito di strada e ha preso fuoco, lasciando poche possibilità di salvezza. Il calcio internazionale è sotto shock per la perdita di un talento amatissimo, padre di tre figli.

Leggi anche: Affonda traghetto con decine di persone a bordo: ci sono morti

Incidente nella notte in Spagna: l’auto prende fuoco dopo lo schianto

L’incidente è avvenuto attorno all’una di notte lungo il chilometro 65 dell’autostrada A-52, nella provincia di Zamora, in territorio spagnolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha sbandato, finendo fuori carreggiata. Il veicolo si è poi incendiato, avvolgendo in breve tempo l’abitacolo e propagando le fiamme alla vegetazione circostante.

A bordo c’erano Diogo Jota e il fratello André Jota, 26 anni. I testimoni, allertati dalle fiamme visibili nella notte, hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per l’attaccante del Liverpool non c’è stato nulla da fare. Quando i servizi di emergenza e i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto, l’auto era già completamente distrutta dal rogo. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Restano ancora da chiarire con precisione le cause dell’incidente, ora al vaglio delle autorità spagnole.

Carriera brillante e una vita privata intensa: chi era Diogo Jota

Nato nel 1996, Diogo Jota era diventato uno dei volti più brillanti del calcio europeo. Dopo gli esordi in patria, aveva indossato la maglia del Wolverhampton e poi quella del Liverpool, con cui aveva giocato in Premier League e in Champions League, conquistando il pubblico per tecnica, velocità e intelligenza tattica. Con la Nazionale del Portogallo aveva partecipato a Europei e Mondiali, ritagliandosi un ruolo importante tra i campioni lusitani.

Oltre alla carriera sportiva, Jota era noto per il suo impegno con la famiglia: sposato da poco, lascia tre figli piccoli. La sua morte lascia un vuoto profondo non solo nel mondo dello sport, ma anche tra chi lo conosceva come uomo e padre. Numerosi i messaggi di cordoglio, da compagni di squadra, tifosi e club di tutto il mondo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva