Macron e Brigitte, il dettaglio che gela il mondo intero: cosa ha fatto lei – Ci sono momenti in cui, anche tra i tappeti rossi e le fanfare delle visite di Stato, una smagliatura nel linguaggio del corpo diventa il vero titolo di apertura. A volte basta un gesto mancato, un’esitazione fugace, perché la scena pubblica si tinga di interrogativi privati. E così, mentre Emmanuel Macron atterrava a Londra per una delle visite più simboliche della sua presidenza, a far notizia non è stato tanto il cerimoniale, quanto una mano rimasta sospesa a mezz’aria.

Macron e Brigitte a Londra: gelo sulla scaletta dell’aereo

Il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, è sbarcato nel Regno Unito per una visita di Stato della durata di tre giorni. Un viaggio importante, anche sul piano simbolico, dal momento che si tratta della prima visita ufficiale di un leader europeo dopo la Brexit. Ma a catturare l’attenzione di giornali e social è stato un dettaglio ben lontano dalle questioni diplomatiche. Appena atterrati a Londra, sotto gli occhi delle telecamere, Macron ha offerto la mano alla moglie per aiutarla a scendere gli ultimi gradini della scaletta dell’aereo. Un gesto galante. Ma Brigitte non ha ricambiato: lo ha ignorato, passando oltre con un’espressione impassibile. Silenzio di scena. E gelo nell’aria.

Crisi in vista? Le voci si riaccendono

Quel momento, durato una manciata di secondi, è bastato per riaccendere le voci su una possibile crisi coniugale. Un film già visto, verrebbe da dire. E non sarebbe nemmeno la prima volta che un episodio simile finisce sotto i riflettori. Già alla fine di maggio, durante una trasferta in Vietnam, era circolato un video che aveva fatto molto discutere. La scena, anche in quel caso, si svolgeva a bordo di un aereo: si vedeva Brigitte Macron toccare il volto del marito con un gesto improvviso, abbastanza deciso da fargli voltare il viso. Il filmato ha fatto il giro del mondo.

