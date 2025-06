Maddie McCan, caso riaperto: dove potrebbe essere il corpo

Sono riprese oggi, 3 giugno, le ricerche per fare luce sulla scomparsa di Madeleine McCann, la bambina britannica svanita nel nulla nel 2007 a Praia da Luz, nel sud del Portogallo. Il principale sospettato resta Christian Brückner, attualmente in carcere in Germania per reati sessuali. Una nuova testimonianza avrebbe riacceso i riflettori sul caso. Ecco cosa sappiamo finora.

Maddie McCann, riprendono le ricerche della bimba in Portogallo

All’alba di lunedì, una lunga colonna di veicoli delle forze dell’ordine ha imboccato una strada sterrata nella campagna dell’Algarve, nei pressi di Lagos, per dare il via a nuove perquisizioni legate alla scomparsa di Maddie McCann. Lo ha confermato un portavoce della polizia giudiziaria portoghese all’agenzia AFP. Le operazioni, che proseguiranno fino a venerdì, avvengono su richiesta delle autorità tedesche, che sospettano l’omicidio della bambina da parte di Christian Brückner. Secondo una fonte portoghese citata da The Sun, le attività in corso riguardano esclusivamente perlustrazioni a terra: «L’obiettivo principale è cercare qualsiasi traccia del corpo di Madeleine». Le ricerche si concentrano in una zona già ispezionata in passato, ricca di pozzi, cisterne e ruderi, abitata nel 2007 anche da Brückner.

Brückner ancora detenuto, ma la libertà si avvicina

Christian Brückner, cittadino tedesco già condannato per reati sessuali, è al centro delle indagini dal 2020, ma non è mai stato formalmente incriminato per la scomparsa della piccola Madeleine. Attualmente detenuto in Germania, Brückner potrebbe essere rilasciato a settembre, dopo aver terminato di scontare una pena per violenza sessuale.

A ottobre scorso è stato assolto in un altro processo e non è più in isolamento. La pressione per trovare nuovi elementi a carico del sospettato è dunque altissima. In caso di mancato esito anche di questa terza perlustrazione – dopo quelle del 2014 e del 2023 – il rischio di vedere il caso archiviato definitivamente diventa sempre più concreto. Perché le ricerche hanno ripreso il via proprio adesso?

