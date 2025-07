Malore al mare, Roberta muore a 46 anni: come è potuto succedere

Roberta è morta a soli 46 anni mentre si trovava in vacanza al mare con la sua famiglia. L’episodio ha profondamente colpito la comunità locale, lasciando sgomenti colleghi, amici e conoscenti che ne avevano apprezzato la professionalità e l’umanità. Cosa le è successo?

Leggi anche: “È il suo”: Garlasco, i risultati delle analisi dell’incidente probatorio

Malore mentre è in vacanza in Corsica, infermiera muore a 46 anni

Roberta Carnelos, stimata infermiera presso l’ospedale San Camillo di Treviso, è deceduta improvvisamente all’età di 46 anni durante una vacanza in Corsica insieme al marito e alle due figlie. Stando alle prime ricostruzioni, il quadro clinico si è aggravato rapidamente a seguito di un forte mal di testa insorto senza cause apparenti. Roberta, che non soffriva di patologie particolari, si è sentita male nella giornata di venerdì. Le sue condizioni sono peggiorate in breve tempo, rendendo necessario il ricovero d’urgenza presso una struttura sanitaria locale. Nonostante l’intervento dei medici, la donna è deceduta nella notte tra sabato e domenica a causa di complicazioni improvvise.

Cause del decesso di Roberta Carnelos

Le indagini sulle cause della morte sono ancora in corso. Tra le ipotesi considerate dai medici, si valuta la possibile presenza di un virus aggressivo che avrebbe colpito il sistema nervoso, ma al momento non sono arrivate conferme ufficiali. La famiglia resta in attesa di risposte definitive e del nullaosta necessario per il rimpatrio della salma. L’incertezza amplifica il dolore per una perdita così improvvisa.

Scopriamo tutti i dettaglnella pagina successiva