“È il suo”: Garlasco, i risultati delle analisi dell’incidente probatorio

A diciotto anni dal delitto che sconvolse l’Italia, il caso Garlasco torna al centro della cronaca giudiziaria. Sono emersi i risultati delle ultime analisi scientifiche, disposte dopo la riapertura dell’indagine, sul sangue trovato sul tappetino del bagno e sulle scale della villetta di via Pascoli. Un dettaglio che, secondo le fonti citate da Fanpage.it e Quarto Grado che mantiene vivo il confronto investigativo, ora concentrato sull’indagato Andrea Sempio, iscritto per concorso nell’omicidio con terzi o con Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva.

Garlasco, a chi appartiene il sangue sul tappetino e sulle scale

Secondo quanto riferito in anteprima da Quarto Grado e confermato da fonti a Fanpage.it, gli esami effettuati durante il terzo incidente probatorio hanno evidenziato che le tracce ematiche repertate sul tappetino del bagno della villetta di via Pascoli sono compatibili con il profilo genetico di Chiara Poggi.

Lo stesso vale per due tracce di sangue individuate sulle scale: anch’esse sono attribuibili alla giovane vittima, uccisa brutalmente il 13 agosto 2007. Si tratta di un esito atteso, già ipotizzato nella prima fase dell’inchiesta, ma ora confermato anche dai nuovi accertamenti scientifici condotti nell’ambito del procedimento riaperto.

Nessuna traccia utile dal presunto capello: ipotesi contaminazione maschile

Diverso il discorso per quanto riguarda il pelo trovato sul sacchetto dei cereali, inizialmente scambiato per un capello lungo circa 3 centimetri. In questo caso, gli accertamenti non hanno rilevato alcuna traccia di Dna utile alla comparazione genetica. Tuttavia, come riferito da fonti investigative, saranno effettuate repliche di consolidamento e un’ulteriore analisi alla ricerca di eventuali tracce Y, riconducibili a materiale genetico maschile contaminante.

Si tratterebbe, secondo gli esperti, di tracce infinitesimali, ma che in un’indagine tanto complessa potrebbero comunque avere un valore indiziario, se non probatorio. Gli approfondimenti andranno avanti, mentre i legali delle parti coinvolte continuano a monitorare ogni fase con grande attenzione. Come procederà l’indagine alla luce dei risultati delle analisi del sangue sui tappeti e sulle scale?

