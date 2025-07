Sinner, la notizia prima del match: come sta il campione azzurro – Il percorso di Jannik Sinner a Wimbledon giunge ad un momento decisivo con l’approssimarsi dei quarti di finale. Negli ultimi giorni si sono intensificate le domande sulle condizioni fisiche del numero uno del mondo, in particolare dopo le notizie relative a un problema al gomito. Oggi rappresenta una tappa fondamentale: prima di affrontare Ben Shelton nel match in programma nel pomeriggio, Sinner ha svolto una sessione di allenamento ritenuta cruciale per valutare la salute del braccio destro.

L’allenamento si è svolto alle 11.30 italiane presso Aorangi Park, su campi in erba e all’aperto. L’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati era tutta rivolta al comportamento in campo del tennista altoatesino, desiderosi di capire se la fasciatura al gomito avrebbe influito sulla qualità del gioco e sulla tenuta fisica in vista dell’impegno odierno, previsto per le 15.30 italiane sul Court 1. Nel corso della mattinata, Sinner si è allenato con il gomito visibilmente fasciato, in preparazione al confronto contro Shelton. La scelta dell’avversario per la sessione di prova è ricaduta sul giovane romano Jacopo Vasamì, un tennista mancino di diciassette anni, attualmente impegnato anche lui nel torneo juniores. Secondo le informazioni raccolte, l’allenamento si è svolto in modo soddisfacente.

Cosa sappiamo delle condizioni di Sinner

La presenza del promettente Vasamì non è stata casuale. Sinner ha voluto misurarsi con un giocatore che per caratteristiche tecniche e tipologia di servizio potesse avvicinarsi al gioco di Shelton. In questo modo, l’azzurro si è potuto confrontare con traiettorie e rotazioni simili a quelle che affronterà nei quarti di finale, ottimizzando la preparazione tattica e mentale. Per Jacopo Vasamì, nato nel 2007 e attuale numero due del ranking juniores, l’allenamento con il campione altoatesino ha rappresentato un’importante occasione di crescita personale e sportiva. Il giovane romano, impegnato negli ottavi del torneo juniores contro il polacco Wazny, ha potuto vivere da vicino la realtà del tennis dei grandi, acquisendo esperienza preziosa in un contesto di altissimo livello. Il confronto diretto con Sinner, inoltre, permette al ragazzo di lavorare sulla propria tenuta mentale e sulle strategie da adottare.

