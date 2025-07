Maltempo Italia, crolli in un ospedale: le immagini da brividi (VIDEO)

Era iniziata come una domenica estiva qualunque, ma il cielo sopra Roma aveva altri piani. Nel tardo pomeriggio del 13 luglio, un violento nubifragio si è abbattuto sulla Capitale trasformando interi quartieri in scenari di emergenza. Poco dopo le 19:30, la pioggia è diventata così intensa da costringere i presenti allo Stadio Olimpico ad abbandonare il concerto di Ultimo sotto un vero e proprio diluvio. Le strade sono diventate fiumi, i sottopassi impraticabili, e le immagini cominciavano a circolare in tempo reale sui social, lasciando tutti senza parole.

A Fiumicino, i fulmini e le raffiche di vento hanno creato gravi disagi all’aeroporto, con alcuni voli dirottati in extremis da Aeroporti di Roma. Una grandinata ha colpito il tratto della A1 nei pressi di Valmontone, mentre nella zona ovest della città si sono registrate raffiche fortissime, in particolare a Casal Selce e alla Cecchignola. Ma è nei quartieri di Ostia e Montemario che si sono vissuti i momenti più drammatici.

Ospedale Grassi sotto l’acqua: i video che indignano

Nel pieno del nubifragio, il primo piano dell’ospedale Grassi di Ostia si è allagato in modo impressionante. Le immagini, diventate virali in pochi minuti, mostrano il reparto di medicina invaso dall’acqua. Medici e infermieri hanno cercato di contenere l’emergenza usando secchi, bacinelle e contenitori di fortuna. Secondo i primi rilievi, il problema sarebbe stato causato dal ristagno di acqua sul tetto, che ha saturato le caditoie, facendo cedere alcune lastre del soffitto.

A denunciare la situazione è stato Eugenio Bellomo, sindacalista e già consigliere municipale, che ha diffuso un video diventato virale. Ma le parole più dure sono arrivate da Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico: “Un’immagine indegna di una Regione che dovrebbe garantire sicurezza e dignità nei luoghi di cura”, ha detto, puntando il dito contro la giunta Rocca. “Non si tratta di eventi imprevedibili, la fragilità delle strutture è nota da tempo. Ora basta scuse: servono interventi immediati.”

Monte Mario, crolla un muro fuori da un supermercato

Un altro episodio sconcertante si è verificato a Monte Mario, in via di Forte Trionfale, davanti al supermercato Pim. Qui, l’asfalto ha ceduto, facendo crollare un muro di contenimento insieme alla ringhiera che lo sovrastava. Le immagini inviate da una cittadina alla redazione mostrano il muro sbriciolato, con detriti a pochi metri dall’ingresso del supermercato.

La preoccupazione dei residenti è cresciuta anche per la lentezza nei soccorsi. Alcuni lamentano un ritardo nell’arrivo dei vigili del fuoco, mentre altri segnalano la totale assenza di misure preventive nonostante le allerte meteo diffuse nei giorni precedenti.

