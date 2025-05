Maltempo, scatta l’allerta in Italia: quali sono le regioni più a rischio. Un cielo cupo avanza da nord a sud, portando con sé non solo pioggia e nuvole ma anche preoccupazioni crescenti. L’Italia si risveglia ancora una volta sotto la minaccia del maltempo, con temporali intensi e allerta gialla in molte regioni. Ma non tutte le zone saranno colpite allo stesso modo: alcune subiranno soltanto passaggi nuvolosi, altre rischiano frane e allagamenti. Ecco cosa dicono Protezione Civile e 3BMeteo per oggi, 21 maggio 2025.

Primavera anomala: il maltempo che non dà tregua

La stagione che dovrebbe portare luce e tepore sembra aver perso la bussola. Questa primavera 2025 sta mostrando un volto tutt’altro che mite, con giornate scandite da piogge torrenziali, instabilità atmosferica e temperature al di sotto della media stagionale.

Meteo, previsioni poco rosee: cosa aspettarsi

Gli italiani, abituati a maggio fiorito e serate all’aperto, devono invece fare i conti con ombrelli, allagamenti e continue allerte meteo. Il perdurare di queste condizioni crea disagi diffusi, dai trasporti all’agricoltura, passando per le attività turistiche e commerciali, che vivono una stagione rallentata e incerta. La domanda che molti si pongono è: quanto ancora durerà questa anomalia? Vediamo nel dettaglio le regioni più a rischio nelle prossime ore.

